Гирасси — одна из главных трансферных целей «ПСЖ» — Sport Bild

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси стал главной трансферной целью «ПСЖ» в плане усиления линии атаки. Об этом сообщает Sport Bild.

Согласно источнику, в совершении данной сделки лично заинтересован главный тренер парижан Луис Энрике. Стоимость отступных за футболиста составляет € 70 млн, но данный пункт доступен только для «Реала», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала». Отмечается, что игрок также готов остаться в своей нынешней команде.

В 44 матчах текущего клубного сезона Серу Гирасси забил 33 гола и отдал девять результативных передач. За «Боруссию» он выступает с прошлого лета.