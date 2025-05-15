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«Спартак» объявил о полной продаже билетов на матч Кубка России с «Ростовом»

«Спартак» объявил о полной продаже билетов на матч Кубка России с «Ростовом»
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Пресс-служба московского «Спартака» объявила, что были проданы все билеты на финал Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом». Игра состоится сегодня, 15 мая, и начнётся в 20:00 мск.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Проданы все билеты на сегодняшний матч! Спасибо за вашу поддержку! Просим приходить на игру заранее, чтобы комфортно и без очередей пройти на стадион, насладиться активностями, выступлением МакSим и самим матчем. Стадион будет открыт с 18:00. Сегодня на матче будет важен каждый. Вперёд, «Спартак», — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, ранее в Суперфинал Кубка России по футболу пробился московский ЦСКА, накануне одержавший победу над «Зенитом». Действующим победителем Кубка России являются сине-бело-голубые. В прошлогоднем Суперфинале команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику».

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