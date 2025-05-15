«Спартак» объявил о полной продаже билетов на матч Кубка России с «Ростовом»

Пресс-служба московского «Спартака» объявила, что были проданы все билеты на финал Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом». Игра состоится сегодня, 15 мая, и начнётся в 20:00 мск.

«Проданы все билеты на сегодняшний матч! Спасибо за вашу поддержку! Просим приходить на игру заранее, чтобы комфортно и без очередей пройти на стадион, насладиться активностями, выступлением МакSим и самим матчем. Стадион будет открыт с 18:00. Сегодня на матче будет важен каждый. Вперёд, «Спартак», — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, ранее в Суперфинал Кубка России по футболу пробился московский ЦСКА, накануне одержавший победу над «Зенитом». Действующим победителем Кубка России являются сине-бело-голубые. В прошлогоднем Суперфинале команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику».