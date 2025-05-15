Гендиректор «Пари НН» ответил на вопрос о возможном трансфере Кокшарова из «Краснодара»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего Александра Кокшарова из «Краснодара». Сейчас игрок выступает за нижегородцев на правах аренды.

– Александр Кокшаров в каком-то смысле открытие для общественности. Но у вас нет права выкупа у «Краснодара». Что будет с игроком дальше?

– Мы хотим, чтобы он быстрее выздоровел. Сейчас он проходит соответствующее лечение. Мы на связи с «Краснодаром». Я лично с Владимиром Хашигом по нему неоднократно общался. Кокшаров замечательный футболист и человек. Говорит правильные вещи, его приятно слушать, в голове порядок наведён. Это очень большая потеря для нас. Но мы всё-таки надеемся, что он вернётся.

– То есть вы не исключаете возможность новой аренды?

– Не исключаем такой возможности. Трансфер же вряд ли возможен. Аренда будет зависеть от трёх сторон: и «Краснодар» должен согласиться, и мы, и игрок. Мы бы хотели, чтобы Саша играл у нас в Нижнем, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.