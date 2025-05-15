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Шишкин: ЦСКА может конкурировать в борьбе за золото в следующем году

Шишкин: ЦСКА может конкурировать в борьбе за золото в следующем году
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Российский экс-футболист Роман Шишкин отреагировал на победу ПФК ЦСКА над «Зенитом» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:0 (4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«ЦСКА — не мальчики для битья. «Зениту» всегда было непросто с этой командой. Наверное, основной фактор, что ЦСКА набрал хорошую форму. Дерби и последние результаты это показывают. Прекрасная победа! ЦСКА может обыгрывать любого и конкурировать в борьбе за чемпионство в следующем году.

Всё заслуженно и закономерно, хоть и в первом матче ЦСКА проиграл. Может, «Зенит» где-то поверил, что одной ногой в финале. Но футбол тем и интересен, что бывают такие истории и матчи», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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