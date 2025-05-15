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Александр Бубнов: в этом чемпионате судьи больше «убивают» «Зенит»

Александр Бубнов: в этом чемпионате судьи больше «убивают» «Зенит»
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что в этом сезоне многие судейские решения были приняты не в пользу санкт-петербургского «Зенита». Напомним, накануне сине-бело-голубые вылетели из Фонбет Кубка России по футболу, уступив в финале Пути РПЛ ЦСКА (0:2, 3:4 пен.).

«Когда сейчас начинают многие говорить, что судьи тащат «Зенит» за уши в чемпионы. Я проанализировал, посмотрел, что в этом чемпионате как раз судьи больше «убивают» «Зенит». Получается. Ошибки, конечно, не специальные, я в это не верю, но не в пользу «Зенита». Можно в пользу «Зенита» спокойно принять, и никто тебе ничего не скажет. Нет — в пользу противника. И поэтому они возмущаются. В принципе, правильно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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