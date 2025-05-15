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Альмада не хочет возвращаться в «Ботафого», он желает играть в Европе — L’Équipe

Альмада не хочет возвращаться в «Ботафого», он желает играть в Европе — L’Équipe
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Аргентинский атакующий полузащитник «Лиона» Тьяго Альмада по окончании арендного соглашения вернётся в бразильский «Ботафого». Сам футболист хотел бы остаться в европейском футболе. Об этом сообщает L’Équipe.

Из-за непростого финансового положения «Лиону» придётся расстаться с рядом игроков. По слухам, футболистом интересуется мадридский «Атлетико», но владелец французского клуба Джон Текстор видит будущее чемпиона мира иначе.

Американский бизнесмен также владеет правами на бразильский «Ботафого», за который ранее выступал Альмада. Права на аргентинца принадлежат клубу из Бразилии. Текстор хочет, чтобы Альмада вернулся на некоторое время в «Ботафого» для выступления на клубном чемпионате мира. После этого американский бизнесмен надеется выгодно продать хавбека, чтобы помочь «Лиону».

Отмечается, что сам игрок выступает против этой идеи, он желает остаться в Европе. В 19 матчах нынешнего клубного сезона Альмада забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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