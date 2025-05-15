Бубнов: есть информация, что Станкович уйдёт из «Спартака» вне зависимости от результата

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов сообщил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович может покинуть московский клуб по завершении текущего сезона. Бубнов отметил, что сербский специалист уйдёт вне зависимости от того, каких результатов красно-белые добьются.

«У меня есть информация, что он уйдёт вне зависимости от результата», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Станкович возглавил «Спартак» перед началом этого сезона. Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош». После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Зенит» (60 очков) занимает второе место, тройку лидеров замыкает ЦСКА (55 очков). «Спартак» — пятый (51 очко).