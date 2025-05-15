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Моуринью заключил предварительное соглашение о назначении в сборную Португалии — HT Spor

Моуринью заключил предварительное соглашение о назначении в сборную Португалии — HT Spor
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Жозе Моуринью, возглавляющий турецкий «Фенербахче», заключил предварительное соглашение с Португальской федерацией футбола о назначении на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщает HT Spor. По данным источника, Моуринью может возглавить сборную после финального турнира Лиги наций в июне.

В данный момент национальную команду Португалии возглавляет Роберто Мартинес. Моуринью работает в «Фенербахче» с лета прошлого года, его действующий контракт рассчитан до лета 2026-го. Ранее Жозе возглавлял такие команды, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рома». Со сборными 62-летний португальский специалист никогда не работал.

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