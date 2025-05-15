Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Раед — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Гальдамеса сообщил, что футболист не сыграет за «Крылья Советов» в этом сезоне

Агент Гальдамеса сообщил, что футболист не сыграет за «Крылья Советов» в этом сезоне
Комментарии

Футбольный агент Фернандо Феличевич, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Томаса Гальдамеса, сообщил, что чилийский футболист больше не сыграет в этом сезоне из-за повреждения.

«Гальдамес больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы», — сказал Феличевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне 26-летний чилиец провёл 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт Гальдамеса с «Крыльями Советов» рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2,5 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Крыльях» отреагировали на слухи о проблемах клуба с прохождением лицензирования
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android