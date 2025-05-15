Агент Гальдамеса сообщил, что футболист не сыграет за «Крылья Советов» в этом сезоне

Футбольный агент Фернандо Феличевич, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Томаса Гальдамеса, сообщил, что чилийский футболист больше не сыграет в этом сезоне из-за повреждения.

«Гальдамес больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы», — сказал Феличевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне 26-летний чилиец провёл 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт Гальдамеса с «Крыльями Советов» рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2,5 млн.