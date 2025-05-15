«Привычка читать комментарии — с госслужбы». Босс «Пари НН» — о соцсетях

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о привычке читать комментарии болельщиков в социальных сетях.

– И ещё момент – вы говорите, что читаете комментарии болельщиков. Зачем вам это?

– Предположу, что это следствие работы на госслужбе. Она у меня в «анамнезе». Не секрет, что самый непростой период совпал с ковидом. Когда занимал должность заместителя губернатора и параллельно министра здравоохранения, то рабочий день был с 8:30 до 12 ночи. Потом приходил домой, ложился и смотрел свои соцсети. Там была боль, страдание и мольба о помощи. Нужно было ответить каждому.

500-600 комментариев: а ты сидишь, делаешь скриншоты и отправляешь их в разные места – главным врачам, заместителю, в поликлиники. Быстро и молниеносно. Надо отдать должное нашему губернатору, он быстро понял, что секрет победы над ковидом – скорость. Утром встаёшь и смотришь отчёты. Возможно, благодаря этому летальность в нашей области была ниже, чем в других регионах.

Сейчас эта привычка осталась – я захожу в свой канал, клубный, некоторые федеральные. И если вижу запрос, то стараюсь на него реагировать. Например, в прошлом году команда вышла на поле под песню «Течёт река Волга» в исполнении одной из местных групп. Она всем так понравилась, что её попросили вернуть. Мы это сделали. Не должно быть стены, не должно быть формальностей в ответах. Как у нас в разных структурах порой происходит. Важна прямая связь с каждым болельщиком, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.