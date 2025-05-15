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В Португалии опровергли переговоры с Моуринью — Record

В Португалии опровергли переговоры с Моуринью — Record
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В Португальской футбольной федерации (FPF) опровергли слухи о переговорах с главным тренером «Фенербахче» Жозе Моуринью. Об этом сообщает Record.

Ранее в турецкой прессе появилась информация, что главный тренер команды из Стамбула близок к назначению на пост главного тренера сборной Португалии. Источник отметил, что специалист уже заключил предварительное соглашение. Ожидалось, что Моуринью возглавит португальскую национальную команду после нынешнего сезона Лиги наций УЕФА.

Позднее источник в FPF категорически опроверг эту информацию. Тот же источник гарантирует, что никаких контактов с тренером нет, и подчёркивает, что контракт нынешнего главного тренера сборной Роберто Мартинеса действует до 2026 года.

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