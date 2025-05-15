Аббосбек Файзуллаев — о Кубке России: ЦСКА в финале, поздравляю наших болельщиков

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался по итогам ответного матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 2:0 (4:3 пен.). По итогам двух встреч в Суперфинал турнира вышли армейцы.

«Принципиально ли было вернуть должок «Зениту»? Главное сейчас – это победа. Мы в финале, поздравляю всех наших болельщиков. Они потрясающие», — приводит слова Файзуллаева «Советский спорт».

Соперником ЦСКА в Суперфинале Кубка России станет победитель финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Спартак» — «Ростов», который пройдёт в Москве 15 мая. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику».