Аббосбек Файзуллаев — о Кубке России: ЦСКА в финале, поздравляю наших болельщиков
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался по итогам ответного матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 2:0 (4:3 пен.). По итогам двух встреч в Суперфинал турнира вышли армейцы.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37' 2:0 Мусаев – 90+2'
«Принципиально ли было вернуть должок «Зениту»? Главное сейчас – это победа. Мы в финале, поздравляю всех наших болельщиков. Они потрясающие», — приводит слова Файзуллаева «Советский спорт».
Соперником ЦСКА в Суперфинале Кубка России станет победитель финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Спартак» — «Ростов», который пройдёт в Москве 15 мая. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику».
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