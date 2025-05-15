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Андрей Семёнов: только Кубком России «Спартак» может реабилитировать сезон

Андрей Семёнов: только Кубком России «Спартак» может реабилитировать сезон
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Экс-защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов поделился ожиданиями от выступления московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, «Спартак» обыграет «Ростов». Понятно, что весной есть неудовлетворительные результаты. Но не могу сказать, что команда играет плохо. «Спартак» будет заряжен на победу с «Ростовом». Только Кубком России могут реабилитировать сезон», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч финала Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» состоится сегодня, 15 мая. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Победитель этого противостояния сыграет в Суперфинале турнира с ЦСКА.

Календарь Кубка России
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