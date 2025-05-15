Андрей Семёнов: только Кубком России «Спартак» может реабилитировать сезон

Экс-защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов поделился ожиданиями от выступления московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Мне кажется, «Спартак» обыграет «Ростов». Понятно, что весной есть неудовлетворительные результаты. Но не могу сказать, что команда играет плохо. «Спартак» будет заряжен на победу с «Ростовом». Только Кубком России могут реабилитировать сезон», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч финала Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» состоится сегодня, 15 мая. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Победитель этого противостояния сыграет в Суперфинале турнира с ЦСКА.