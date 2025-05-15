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Гендиректор «Пари НН» высказался о будущем Ожеговича в Турции

Гендиректор «Пари НН» высказался о будущем Ожеговича в Турции
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о будущем футболиста нижегородцев Огнена Ожеговича, который сейчас выступает за турецкий «Сакарьяспор».

– Огнен Ожегович в аренде в Турции. И, судя по открытым данным, он отстранён от работы с командой. Что там вообще происходит?
– Насколько я знаю, в клубе сейчас финансовые проблемы, есть задержки по оплатам. По этой причине клуб поставил отношения с игроком на паузу, выбрав путь наименьшего сопротивления. Мне сложно судить, но всё равно мы понимаем, что любые негативные эмоции – это неправильно. И решение отстранить — самое лёгкое. Можно было просто поговорить, поставить установку какую-то, сказать: «Мы понимаем твою проблему, но давай её отложим». Он же каждый тур заколачивал голы. Сядьте за стол и поговорите. Найдите компромисс. Должна работать идеология win-win. Все должны выиграть в сложившейся ситуации. А сейчас все проиграли.
И Ожегович проиграл, и тот клуб проиграл, лишившись такого игрока на остаток сезона. Опять-таки технологии взаимодействия никто не отменял. Не все владеют этими вещами, я прекрасно понимаю. Но, может быть, прочитав это интервью, у кого-то щёлкнет в голове, что любой конфликт и любую сложную ситуацию можно проговорить и найти решение. Идя на переговоры, нужно иметь две позиции. Крайняя максимально выгодная для тебя позиция и крайняя минимальная, но всё же выгодная. Максимум мне нужно вот это, минимум я готов согласиться на это. Когда две стороны идут с такой установкой на переговоры, однозначно где-то будет пересечение. И тогда это будет успех.

– Летом футболист вернётся?
– Я думаю, что мы примем решение, скорее всего, после «Факела», ближе к ЦСКА, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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