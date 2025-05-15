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Андрей Семёнов: «Зенит» устал побеждать — у команды очень много непонятных решений

Андрей Семёнов: «Зенит» устал побеждать — у команды очень много непонятных решений
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Экс-защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов отреагировал на победу ПФК ЦСКА над «Зенитом» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:0 (4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Удивительно, что «Зенит» растерял гандикап. Но ЦСКА хорошо проводит сезон. Молодцы! Хорошая команда, выстроена линия обороны. На них приятно смотреть. Нет понимания, что происходит с «Зенитом». Очень много непонятных решений. Наверное, устали побеждать.

Интересно, как сложится следующий сезон для ЦСКА. Николич уже почувствовал команду. Ребята лучше стали разбираться в его требованиях. Если останется состав и будет несколько трансферов, ЦСКА будет серьёзным претендентом на чемпионство», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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