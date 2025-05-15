Андрей Семёнов: «Зенит» устал побеждать — у команды очень много непонятных решений

Экс-защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов отреагировал на победу ПФК ЦСКА над «Зенитом» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась со счётом 2:0 (4:3 пен.).

«Удивительно, что «Зенит» растерял гандикап. Но ЦСКА хорошо проводит сезон. Молодцы! Хорошая команда, выстроена линия обороны. На них приятно смотреть. Нет понимания, что происходит с «Зенитом». Очень много непонятных решений. Наверное, устали побеждать.

Интересно, как сложится следующий сезон для ЦСКА. Николич уже почувствовал команду. Ребята лучше стали разбираться в его требованиях. Если останется состав и будет несколько трансферов, ЦСКА будет серьёзным претендентом на чемпионство», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.