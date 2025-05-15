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Гендиректор «Пари НН» раскрыл, как звонил Гончаренко после слухов о его возможной отставке

Гендиректор «Пари НН» раскрыл, как звонил Гончаренко после слухов о его возможной отставке
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, как отреагировал на новость о возможной отставке главного тренера нижегородцев Виктора Гончаренко.

– Что вы делаете, когда выходит какая-то новость про Гончаренко или Удальцова с негативным для клуба и них посылом?
– Набираю им. И подтверждаю, что всё не так, как выдают медиа. Спрашиваю, нужно ли моё публичное опровержение. Весь год мы отрабатываем антикризисные вбросы. Бывают серьёзные вещи, которые касаются личных моментов. И каждый раз надо всё это проговорить. Ведь если один раз промолчишь, люди вокруг могут подумать, что тебе наплевать. А всё самое ужасное происходит из-за безразличия.

Мне не наплевать, когда пишут гадости про главного тренера. Выходит новость, что клуб рассматривает на место Гончаренко других тренеров. Я ему набираю и говорю: «Виктор Михайлович, всё в порядке. Не было даже таких разговоров». Он отвечает: «Я знаю, но всё равно спасибо за этот звонок». Потратили несколько секунд, однако услышали друг друга.

Я, кстати, вообще считаю, что люди в XXI веке разучились разговаривать друг с другом. Разучились понимать друг друга. А мне кажется, что технологии уже не так важны, как коммуникация. Надо наполнять своё поле именно этим, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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