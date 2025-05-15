Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Раед — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Туфрин: Соболеву пора уходить — на ЦСКА знаменитый дельфин вышел неподготовленным

Туфрин: Соболеву пора уходить — на ЦСКА знаменитый дельфин вышел неподготовленным
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин отреагировал на поражение петербургского клуба в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России от ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 0:2 (3:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Зенит» проиграл ЦСКА, потому что пытался удержать гандикап в два мяча, а надо было играть в футбол. Кто больше хотел выиграть, тот и выиграл. В конце матча произошли не очень понятные замены со стороны Семака. Эти игроки просто стояли и смотрели, как им забивают второй мяч. Наш знаменитый дельфин и Мантуан вышли неподготовленными. Это проявилось уже в послематчевой серии пенальти. Они даже не ожидали замен и вышли в качестве зрителей.

Соболеву надо уходить в другой клуб. «Зенит» — не его команда, и он сам это чувствует. Его психологическое состояние проявилась вчера — он вышел неготовым и пошёл бить самым первым. Я не понимаю, как можно доверить футболисту, который только вышел на замену, бить первым. Это ошибка главного тренера. Бить должны те, кто устойчив психологически. Живой пример — Кисляк. Мне очень понравилось, как парень сыграл и как ответственно подошёл к пробитию пенальти. По его лицу была видна уверенность», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Грандиозный ЦСКА! Забили в добавленное время — и выбили «Зенит» из Кубка в серии пенальти!
Грандиозный ЦСКА! Забили в добавленное время — и выбили «Зенит» из Кубка в серии пенальти!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android