Туфрин: Соболеву пора уходить — на ЦСКА знаменитый дельфин вышел неподготовленным

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин отреагировал на поражение петербургского клуба в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России от ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 0:2 (3:4 пен.).

«Зенит» проиграл ЦСКА, потому что пытался удержать гандикап в два мяча, а надо было играть в футбол. Кто больше хотел выиграть, тот и выиграл. В конце матча произошли не очень понятные замены со стороны Семака. Эти игроки просто стояли и смотрели, как им забивают второй мяч. Наш знаменитый дельфин и Мантуан вышли неподготовленными. Это проявилось уже в послематчевой серии пенальти. Они даже не ожидали замен и вышли в качестве зрителей.

Соболеву надо уходить в другой клуб. «Зенит» — не его команда, и он сам это чувствует. Его психологическое состояние проявилась вчера — он вышел неготовым и пошёл бить самым первым. Я не понимаю, как можно доверить футболисту, который только вышел на замену, бить первым. Это ошибка главного тренера. Бить должны те, кто устойчив психологически. Живой пример — Кисляк. Мне очень понравилось, как парень сыграл и как ответственно подошёл к пробитию пенальти. По его лицу была видна уверенность», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.