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Бабаев: Суперфинал Кубка России — главный матч для ЦСКА, за чемпионство бороться сложно

Бабаев: Суперфинал Кубка России — главный матч для ЦСКА, за чемпионство бороться сложно
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Суперфинал Фонбет Кубка России будет главным матчем сезона для ЦСКА, так как за чемпионский титул на данном этапе армейцам бороться уже тяжело. В финале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА обыграл «Зенит» (по сумме двух матчей — 2:2, 4:3 пен.). В Суперфинале армейцы встретятся с победителем финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Спартак» — «Ростов».

«Думаю, что Суперфинал, наверное, является главным матчем для ЦСКА в этом сезоне. Потому что объективно за чемпионство бороться уже сложно, далеко не всё от нас зависит, должен быть фантастический сценарий, чтобы бороться за первую строчку. Понятно, что бронза очень важна, оставшиеся игры в РПЛ как два финала. Но матч за трофей есть матч за трофей», — приводит слова Бабаева ТАСС.

После 28 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

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