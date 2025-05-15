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АПЛ опубликовала список претендентов на приз лучшему игроку сезона

АПЛ опубликовала список претендентов на приз лучшему игроку сезона
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Английская Премьер-лига в социальных сетях опубликовала список претендентов на награду лучшему футболисту по итогам сезона-2024/2025. Номинантами стали:

  • Полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт (32 матча, шесть голов, восемь голевых передач);
  • Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх (35 матчей, четыре голевые передачи);
  • Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак (33 матча, 23 гола, шесть голевых передач);
  • Нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо (36 матчей, 18 голов, семь голевых передач);
  • Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс (33 матча, три гола, семь голевых передач);
  • Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (36 матчей, 28 голов, 18 голевых передач);
  • Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (36 матчей, три гола, одна голевая передача, 14 матчей без пропущенных мячей);
  • Нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд (34 матча, 20 голов, три голевые передачи).

Голосование болельщиков продлится до 19 мая. По итогам прошлого сезона приз взял хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден.

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