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Давид Мелик-Гусейнов: «Пари НН» должен напрямую остаться в РПЛ

Давид Мелик-Гусейнов: «Пари НН» должен напрямую остаться в РПЛ
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о турнирном положении нижегородцев в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Сейчас клуб идёт на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков за 28 матчей.

– Вы всегда очень аккуратны в прогнозах. Но сейчас «Пари НН» сравнялся с «Химками». Впереди матчи с «Факелом» и с ЦСКА. Как оцените шансы сохраниться напрямую?
– О другом мы даже не думаем. Мы сказали ребятам: у них нет другого выбора. Команда должна напрямую остаться в РПЛ. Нельзя довольствоваться малым. Планочку всегда нужно завышать.

Вообще, наша задача — быть в десятке. И никто её не снимал. Мотивационная часть подготовлена под место в топ-10. Да и доходная тоже. Парни это знают и должны биться.

– Отслеживаете ли вы ситуацию с «Химками» и «Крыльями» на предмет получения их лицензии?
– Очень переживаем за наших коллег и в РПЛ, и в Первой лиге. Понимаем их сложности, но на них не рассчитываем. Должны рассчитывать только на себя, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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