Червиченко: Соболев — блестящая продажа «Спартака». Как «Зенит» умудрился его купить?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об экс-форварде красно-белых, а ныне футболисте «Зенита» Александре Соболеве. Напомним, Соболев не реализовал 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:2, 3:4 пен.).

«Судя по последним матчам ЦСКА, у меня были сомнения насчёт прохода «Зенита» дальше. На мой взгляд, они не показывают чемпионскую игру и очень слабы в нападении. У команды вымученные голы и победы. Армейцы идут семимильными шагами вперёд и с каждым разом играют всё лучше. Сейчас команда находится на пике. ЦСКА мог бы выигрывать со счётом 3:0, если бы Обляков умел бить пенальти. Я даже не помню, чтобы у «Зенита» были острые моменты. Результат по делу.

Соболев — великолепная покупка «Зенита» и блестящая продажа «Спартака». Избавиться от такого игрока за € 10 млн — это то что надо. Как «Зенит» умудрился его купить? Наверное, это шутка года», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.