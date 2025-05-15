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Червиченко: Соболев — блестящая продажа «Спартака». Как «Зенит» умудрился его купить?

Червиченко: Соболев — блестящая продажа «Спартака». Как «Зенит» умудрился его купить?
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об экс-форварде красно-белых, а ныне футболисте «Зенита» Александре Соболеве. Напомним, Соболев не реализовал 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:2, 3:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Судя по последним матчам ЦСКА, у меня были сомнения насчёт прохода «Зенита» дальше. На мой взгляд, они не показывают чемпионскую игру и очень слабы в нападении. У команды вымученные голы и победы. Армейцы идут семимильными шагами вперёд и с каждым разом играют всё лучше. Сейчас команда находится на пике. ЦСКА мог бы выигрывать со счётом 3:0, если бы Обляков умел бить пенальти. Я даже не помню, чтобы у «Зенита» были острые моменты. Результат по делу.

Соболев — великолепная покупка «Зенита» и блестящая продажа «Спартака». Избавиться от такого игрока за € 10 млн — это то что надо. Как «Зенит» умудрился его купить? Наверное, это шутка года», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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