«Спартак» — лидер лиги по количеству ударов по воротам в 10 турах весенней части РПЛ

Московский «Спартак» стал лидером среди всех команд Российской Премьер-Лиги по количеству ударов по воротам в 10 турах весенней части чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

По данным источника, за 10 матчей красно-белые нанесли 157 ударов по воротам, 61 из них пришёлся в створ (больше только у ЦСКА – 63), а xG составил 21.39 (больше только у «Зенита» – 21.66). При этом «Спартак» забил 13 голов (восьмой показатель в лиге весной).

После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» (60 очков). «Спартак» — пятый (51 очко). В следующем матче внутреннего первенства команда Деяна Станковича сыграет с «Крыльями Советов» на выезде.