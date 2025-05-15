Леонид Туфрин: половина игроков не соответствует уровню «Зенита» — надо убирать

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о выступлениях «Зенита» в текущем сезоне. Напомним, сине-бело-голубые вылетели из Кубка России за шаг до Суперфинала, а в РПЛ они занимают второе место в турнирной таблице за два тура до конца сезона.

«Есть распространённое мнение: «Выигрывает команда, а проигрывает тренер». Но Семак никогда не признаёт своих ошибок. Мне кажется, что в матче с ЦСКА он не очень правильно построил игру. Игра на удержание счёта, как правило, всегда приводит к таким плачевым результатам. «Зенит» за весь матч нанёс два удара в створ ворот, и это становится тенденцией. Команда за это поплатилась. Надо было играть в атакующий футбол и напрягать защиту соперника.

«Зенит» уже потерял один титул. Если команда потеряет второй, наверное, логичным станет вопрос об отставке Семака. Дело не только в тренере, но и в игроках — половина футболистов не соответствует уровню «Зенита». Нам не нужны зрители на скамейке, а там сидят зрители с хорошими контрактами. Надо убирать как минимум 10 человек! Я считал, если мы выиграем Кубок России, туда же положим серебряные медали чемпионата — это будет вполне удачный сезон. Положить уже точно будет некуда, а серебряные медали ещё надо завоевать», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.