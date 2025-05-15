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Гендиректор «Пари НН»: Марадишвили можно рассмотреть менеджерскую работу

Гендиректор «Пари НН»: Марадишвили можно рассмотреть менеджерскую работу
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о чрезмерной травматичности футболиста Константина Марадишвили.

– Константин Марадишвили вернулся в «Локомотив» после очередной травмы. Вам его особенно жаль?
– Костя тоже замечательный парень. Но ему не везёт. Очень не везёт. Поддерживаем его, насколько это возможно: и в плане лечения, и психологически тоже. Я ему желаю, чтобы он быстрее восстановился и быстрее нашёл себя на футбольном поле. А если не выйдет – в каком-то функционерстве, если он захочет попробовать себя в этой роли. По жизни он душа компании. Надо, может быть, перезагрузить себя.

– Нет ощущения, что с карьерой уже может быть постепенный финал?
– Поэтому говорю, что можно рассмотреть не только футбол, можно рассмотреть менеджерскую работу. У него очень мощный бэкграунд, который закапывать в землю после окончания футбольной карьеры ни в коем случае нельзя, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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