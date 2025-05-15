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Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру сезона АПЛ

Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру сезона АПЛ
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Английская Премьер-лига в социальных сетях опубликовала список претендентов на награду лучшему тренеру по итогам сезона-2024/2025. Номинантами являются следующие специалисты:

  • Томас Франк («Брентфорд», 36 матчей, 16 побед, семь ничьих, 13 поражений, 63 гола забито, 53 гола пропущено, восьмое место, 55 очков);
  • Эдди Хау («Ньюкасл Юнайтед», 36 матчей, 20 побед, шесть ничьих, 10 поражений, 68 голов забито, 45 голов пропущено, третье место, 66 очков);
  • Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест», 36 матчей, 18 побед, восемь ничьих, 10 поражений, 56 голов забито, 44 гола пропущено, седьмое место, 62 очка);
  • Витор Перейра («Вулверхэмптон», 20 матчей, 10 побед, две ничьих, восемь поражений, 27 голов забито, 24 гола пропущено, 14-е место, 41 очко);
  • Арне Слот («Ливерпуль», 36 матчей, 25 побед, восемь ничьих, три поражения, 83 гола забито, 37 голов пропущено, первое место, 83 очка).

Голосование болельщиков продлится до 19 мая. По итогам прошлого сезона данную награду выиграл главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

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