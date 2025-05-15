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«Это кошмар!» Бубнов — об оранжевой форме «Динамо» Москва

«Это кошмар!» Бубнов — об оранжевой форме «Динамо» Москва
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на новую форму московского «Динамо» оранжевого цвета. Ранее бело-голубые никогда в истории не играли в оранжевой атрибутике. Бубнов признался, что находится в ужасе от такого решения «Динамо».

«Это кошмар! Это нонсенс. Вы что, сборная Голландии, что ли? Маркетинг – супер, а все ветераны в ужасе. И я тоже», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Фрагмент оранжевой формы

Фрагмент оранжевой формы

Фото: ФК «Динамо» Москва

После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место (53 очка). В последних двух турах РПЛ бело-голубые сыграют с «Акроном» и «Краснодаром».

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