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Андрей Червиченко: после сезона из «Зенита» могут убрать не только Семака, но и Медведева

Андрей Червиченко: после сезона из «Зенита» могут убрать не только Семака, но и Медведева
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что в санкт-петербургском «Зените» могут произойти изменения в руководстве, если команда Сергея Семака не сумеет стать чемпионом России по итогам этого сезона.

«Мне кажется, после сезона из «Зенита» могут убрать не только Семака, но и Медведева. Возможно, он удержится, но у него возникнут проблемы. Ладно бы, если команда просто проиграла. Есть несколько негативных моментов: не выиграли трофей в год столетия, не обыграли «Спартак», неудачные трансферы и совсем нет игры. Думаю, если «Зенит» не станет чемпионом, перемены коснутся не только тренерского штаба», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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