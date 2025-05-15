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«Динамо» Махачкала объявило о назначении нового старшего тренера команды

«Динамо» Махачкала объявило о назначении нового старшего тренера команды
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Махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Горана Алексича на должность старшего тренера команды. Ранее стало известно об уходе из клуба Артёма Радькова, который отработал старшим тренером бело-голубых чуть больше года.

«Горан Алексич назначен старшим тренером «Динамо». Пост был вакантным после ухода из клуба белорусского специалиста Артёма Радькова. Алексич хорошо знаком болельщикам махачкалинского «Динамо». Под его руководством команда в сезоне-2021/2022 выиграла первенство Второго дивизиона в своей группе и завоевала выход в Первую лигу. После этого сербский специалист ещё на протяжении сезона возглавлял команду. С возвращением, Горан! Новых успехов с «Динамо», — сказано в сообщении пресс-службы махачкалинского «Динамо», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала занимает 11-е место в турнирной таблице. Команда набрала 27 очков за 28 матчей.

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