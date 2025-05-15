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Мелик-Гусейнов: у нас есть механизмы проверки. Удальцов — финансово честный сотрудник

Мелик-Гусейнов: у нас есть механизмы проверки. Удальцов — финансово честный сотрудник
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о спортивном директоре клуба Александре Удальцове.

– Есть ли вероятность, что летом спортивный директор может смениться?
– Этот вопрос пока не обсуждается.

– Вы удовлетворены работой Александра Удальцова?
– Я всегда Саше говорю в лицо, если что-то не так. С кем-то мы простились, не пожав руки, где-то присутствовали эмоции. Этого можно было бы избежать. С другой стороны, я вижу, насколько искренне он любит то, что делает сейчас. Вижу, что он финансово честный сотрудник.

– Здесь кто-то может ухмыльнуться…
– Хорошо, открою небольшой секрет, чтобы убрать ваши или чьи-то ещё сомнения: у нас есть механизмы проверки добросовестности сотрудников. На прошлой неделе мы проходили через это: и он, и я, и все замы. Вывод – Удальцов финансово честный. Мы с Сашей не друзья, мы партнёры и делаем одно дело. У каждого немного разные задачи. У меня – общий менеджмент, у него больше фокусировка на спортивном блоке.

Да, хотелось бы, чтобы моменты, связанные с назревшими расставаниями, были более гладкими, чтобы коммуникация, которая складывается с агентами, была более выгодной для нас. Но повторяю: Саша честный в плане финансов. И ничего корыстного там нет. То, что под ним шатается кресло или мы конфликтуем друг с другом – такого нет. Но, в конце концов, главное в футболе – результат. Он всё определяет, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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