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Горшков: стоит ли «Зениту» снова давать шансы Соболеву? Дальше так продолжаться не может

Горшков: стоит ли «Зениту» снова давать шансы Соболеву? Дальше так продолжаться не может
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве. Напомним, Соболев не реализовал 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:2, 3:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Причина вылета «Зенита» из Кубка России — ЦСКА, который с огромным желанием бился, сражался до конца. Хотя «Зенит» имел преимущество, но армейцы верили в свою победу.

А что касается Соболева, можно подвести итог — к сожалению, он не вписался в команду, за исключением матча с «Пари НН». Как следствие — промах с пенальти. Однако Мантуан, который хорошо играл, тоже не забил. Тут уже лотерея. Возможно, для Александра будет лучше, если он сменит клуб. В «Зените» конкуренция большая, стоит ли ему снова давать шансы? Первую половину сезона его ставили, давали играть, но дальше так продолжаться не может. Надо делать какие-то выводы», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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