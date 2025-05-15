Григорян: на фоне сегодняшнего «Спартака» «Ростов» выглядит раскрепощённым и мощным

Российский тренер Александр Григорян высказался в преддверии финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу между «Ростовом» и московским «Спартаком». Игра состоится сегодня, 15 мая, и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

«Очень интересный матч будет, интрига максимальная. В контексте сегодняшнего «Спартака», который не может выйти на свой осенний уровень, конечно же, «Ростов» выглядит и раскрепощённым, и мощным», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику».