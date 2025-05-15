Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Раед — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Летом постараемся удивить». Гендиректор «Пари НН» — о планах на трансферы

«Летом постараемся удивить». Гендиректор «Пари НН» — о планах на трансферы
Комментарии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о трансферных планах нижегородского клуба на ближайшее лето.

– Прошлым летом «Пари НН» сильно обновил состав, то же случилось и зимой. Ждать ли подобного летом?
– Постараемся в хорошем смысле слова летом удивлять.

– Не во все предыдущие трансферные окна вы удивляли с позитивной стороны.
– Тем не менее сейчас мы стараемся выйти уже в финальные коммуникации, которые начали ещё зимой, когда трансферное окно было открыто. Часть отложили на лето. Постараемся их финализировать, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Мы знаем заказчиков вбросов». Откровения босса «Пари НН»
Эксклюзив
«Мы знаем заказчиков вбросов». Откровения босса «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android