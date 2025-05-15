«Летом постараемся удивить». Гендиректор «Пари НН» — о планах на трансферы

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о трансферных планах нижегородского клуба на ближайшее лето.

– Прошлым летом «Пари НН» сильно обновил состав, то же случилось и зимой. Ждать ли подобного летом?

– Постараемся в хорошем смысле слова летом удивлять.

– Не во все предыдущие трансферные окна вы удивляли с позитивной стороны.

– Тем не менее сейчас мы стараемся выйти уже в финальные коммуникации, которые начали ещё зимой, когда трансферное окно было открыто. Часть отложили на лето. Постараемся их финализировать, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.