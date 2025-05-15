Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал ЦСКА лучшей командой России на данный момент. По словам Червиченко, армейцы прогрессируют день ото дня.

«ЦСКА — лучшая команда России на данный момент. Сюда ещё можно добавить «Краснодар», но «быки» играют хорошо лишь временами. А вот армейцы очень поступательно двигаются выше и выше. Нет срывов, они поражают стабильностью и улучшением всего в каждом матче. Пока у ЦСКА один сплошной позитив в 2025 году.

Если армейцы будут так продолжать, то станут основными претендентами на золото в следующем сезоне. Мне кажется, что ЦСКА чуть-чуть не повезло в этом сезоне. Если бы они зацепили три очка в первой части, боролись бы за чемпионство с «Краснодаром» и «Зенитом». Им совсем немножко не хватает до золота, однако в этом состоянии ЦСКА вполне мог бы выскочить на первое место», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.