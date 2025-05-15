Альваро Каррерас Фернандес — одна из главных трансферных целей «Реала» — Marca

Защитник «Бенфики» Альваро Каррерас Фернандес привлёк внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.

Данный футболист является одним из приоритетов «Королевского клуба» на трансферном рынке. Будущий главный тренер «Реала» Хаби Алонсо намерен реализовать в команде схему с пятью защитниками, игровые характеристики Каррераса способны обеспечить качественную работу на фланге обороны.

Стоимость отступных за футболиста составляет € 50 млн, но «Реал» попробует договориться о снижении этой суммы. У «Манчестер Юнайтед» есть приоритетное право обратного выкупа своего бывшего игрока за € 18 млн, однако это условие действует до 31 декабря. Отмечается, что Каррерас не хочет возвращаться в Англию.

В 48 матчах нынешнего клубного сезона защитник забил четыре гола и отдал пять голевых передач.