«Продолжится ли история — зависит от Мухина». Гендиректор «Пари НН» — о скандале с побоями

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о ситуации с избиением Антона Мухина. Недавно клуб объявил о досрочном прекращении аренды игрока в «Динамо-Владивосток». Ранее появилась информация о конфликте между президентом дальневосточного клуба Эдуардом Сандлером и Мухиным. Сообщалось, что между президентом и футболистом произошла ссора в бане, после которой Сандлер нанёс игроку несколько ударов по голове и спине. У полузащитника было диагностировано сотрясение мозга.

– Много шума наделала история с побоями Антона Мухина, который пострадал во Владивостоке. Сейчас игрок вернулся в расположение клуба. Получается, вопрос с этим клубом закрыт?

– В связке «клуб-клуб» вопрос закрыт. Мы отозвали игрока из Владивостока, сейчас он в Нижнем. Наверное, у Антона остались личные вопросы. И только от него зависит, продолжится ли история. Это может быть гражданский суд. Могут быть подключены правоохранительные органы. Он имеет на это право. Но это только его решение. Мы готовы помочь советом, юридической помощью и всем остальным.

– Вы офигели, когда узнали, что такая история возможна в 2025 году?

– Честно скажу – да. Не понимаю и не принимаю эти методы. Считаю, что можно было всё решить коммуникацией и не доводить дело до рукоприкладства, – сказал Мелик-Гусейнов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.