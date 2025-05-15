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Александр Бубнов ответил, почему «Спартак» завалил весну

Александр Бубнов ответил, почему «Спартак» завалил весну
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, почему у «Спартака» ухудшились результаты этой весной. В последних пяти матчах РПЛ красно-белые одержали только одну победу — над «Акроном» (3:2).

«Почему «Спартак» завалил весну? С ними злую шутку сыграли конкуренция и очень большой выбор. Станкович задёргался, стал ротировать состав очень сильно. Плюс они не решили вопросы в обороне вообще — у них только один Бабич. Всё, это проблема, а пляшут от обороны. И казалось бы, такая группа атаки, да, Угальде перестал забивать. Почему? Потому что до него мяч [не доходит], как сейчас уже все спецы-футболисты однозначно говорят, почему при такой группе атаки до Угальде доходит мало мяч? Он всё правильно делает, но как он забьёт, если ему мяч не поставляют?» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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