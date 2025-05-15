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Бабаев заявил, что хотел бы видеть «Спартак» соперником ЦСКА в Суперфинале Кубка России

Бабаев заявил, что хотел бы видеть «Спартак» соперником ЦСКА в Суперфинале Кубка России
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что хотел бы видеть соперником армейцев в Суперфинале Фонбет Кубка России московский «Спартак». В финале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА обыграл «Зенит» (по сумме двух матчей — 2:2, 4:3 пен.).

«Хочется ли сыграть со «Спартаком» в Суперфинале? Мне кажется, что да, потому что ЦСКА — «Спартак», финал в «Лужниках» — это мечта. Немного и ностальгия для тех, кто ещё ходил в «Лужники» на противостояния этих команд, всё помнят. Поэтому будет сумасшедший праздник футбола», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Соперником ЦСКА в Суперфинале Кубка России станет победитель финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Спартак» — «Ростов», который пройдёт в Москве 15 мая. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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