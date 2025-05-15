«Спартак» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 15 мая, состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Победитель Пути регионов выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути РПЛ (ПФК ЦСКА).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз.