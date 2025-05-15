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Роналду третий год подряд признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира — Forbes

Роналду третий год подряд признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира — Forbes
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Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду за последний год заработал $ 275 млн. Об этом сообщает Forbes.

Португальский футболист в третий раз подряд возглавил рейтинг 50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии издания. За год 40-летний игрок заработал $ 275 млн, из которых $ 225 млн составили зарплата и различные бонусы, ещё $ 50 млн — выплаты по спонсорским контрактам.

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси занял пятое место в данном рейтинге. Он заработал $ 135 млн за последний год, из которых $ 60 млн — зарплата и бонусы, $ 75 млн — спонсорские выплаты.

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