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Георгий Деметрадзе: надеюсь, «Зенит» станет чемпионом России

Георгий Деметрадзе: надеюсь, «Зенит» станет чемпионом России
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Бывший футболист сборной Грузии Георгий Деметрадзе выразил надежду на победу санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Раньше я говорил, что «Зенит» станет чемпионом. «Зенит» — лучшая команда и имеет более классных футболистов, чем «Краснодар». Будет тяжело, но надеюсь, что питерцы станут чемпионом России в этом сезоне», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 28 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 60 очков и занимают второе место. На первой строчке располагается «Краснодар», заработавший 61 очко.

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