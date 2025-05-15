Бубнов: ЦСКА выиграл по делу, «Зенит» приехал охранять счёт свой

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о минувшем матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА победил «Зенит» (2:0, пен. 4:3). В первой встрече сине-бело-голубые одолели красно-синих со счётом 2:0.

«ЦСКА выиграл по делу, «Зенит» приехал охранять счёт свой. Однозначно, это было видно по составу, как они играли, как они себя вели. Да, они попытались, однако ничего не получалось. Семак поэтому и сказал: «Если бы мы забили — всё», но потом они не пытались.

Потом всё, ЦСКА в свои руки взял, забил один гол, если бы второй забили, который пенальти поставил… На мой взгляд, там пенальти не было. Мало того, что пенальти не было, там два офсайда было», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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