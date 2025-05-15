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Экс-защитник «Спартака» и «Локомотива» Иванов раскрыл, сколько он заработал за всю карьеру

Экс-защитник «Спартака» и «Локомотива» Иванов раскрыл, сколько он заработал за всю карьеру
Андрей Иванов
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Бывший защитник ряда российских клубов Андрей Иванов рассказал, сколько он заработал за всю профессиональную игровую карьеру.

«В «Томи», куда я поехал в аренду из «Спартака», были проблемы с деньгами. Зарплату задерживали по полгода, а потом выплачивали всё разом — вместе с премиальными. За карьеру я заработал около € 2,5 млн: практически всю эту сумму я куда-то вложил и совсем малую часть просрал на гулянки и развлечения. Всегда старался тратить с умом», — приводит слова Иванова Sport24.

Помимо «Спартака» и «Локомотива», Иванов выступал за «Томь», «Ростов», «Сибирь», «СКА-Хабаровск» и московское «Торпедо». Также Андрей вызывался во вторую команду сборной России.

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