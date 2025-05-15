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Борис Рапопорт: Семака уважают футболисты — он продолжит работать в «Зените»

Борис Рапопорт: Семака уважают футболисты — он продолжит работать в «Зените»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт считает, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак продолжит работу в санкт-петербургском клубе.

«Семак будет работать в «Зените», как и работал. В этом нет никаких сомнений. Было бы непонятно, если бы пошли разговоры о его отставке. Он выиграл шесть чемпионств подряд и ещё может выиграть в этом сезоне, во что я откровенно верю. Семака уважают футболисты, потому что он пришёл не с улицы, а сам был отличным игроком. Он — сильнейший российский тренер на данный момент. Руководство «Зенита» всегда к этим моментам подходит разумно. Отмечу ещё один момент: Семак из тёплого места, то есть с должности помощника главного тренера «Зенита», пошёл в «Уфу», которую вывел в еврокубки», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 28 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 60 очков и занимают второе место. На первой строчке располагается «Краснодар», заработавший 61 очко.

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