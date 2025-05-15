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«Барселона» может перехватить у «Арсенала» вратаря из Ла Лиги — AS

«Барселона» может перехватить у «Арсенала» вратаря из Ла Лиги — AS
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«Барселона» проявляет интерес к вратарю «Эспаньола» Жоану Гарсии, в котором клуб видит долгосрочную замену для 35-летнего голкипера Войцеха Щенсного и 33-летнего Марк-Андре тер Штегена. Об этом сообщает AS.

По информации источника, сине-гранатовые могут составить конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за подписание Гарсии. Лондонский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с «Эспаньолом» по испанскому вратарю. На текущий момент сумма отступных в контракте 24-летнего вратаря составляет € 25 млн, однако она может увеличиться.

В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 35 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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