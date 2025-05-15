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Джейми Варди заявил о намерении продолжать игровую карьеру

Джейми Варди заявил о намерении продолжать игровую карьеру
Джейми Варди
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Нападающий английского «Лестера» Джейми Варди рассказал, что намерен продолжать профессиональную игровую карьеру. Ранее 38-летний форвард заявил, что покинет команду по окончании сезона.

«Футбол — сумасшедший мир. Никогда не знаешь, что может случиться. Я буду продолжать, пока ноги не скажут мне, что нужно остановиться. С ногами у меня всё в порядке», — приводит слова Варди Sky Sports.

В нынешнем сезоне Джейми провёл за «Лестер» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн. Варди выступает за «Лестер» с 2012 года.

«Лестер Сити» по итогам нынешнего сезона покинет английскую Премьер-лигу: у команды за два тура до конца чемпионата 22 очка после 36 встреч.

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