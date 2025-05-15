«Челси» и «Интеру» интересен Марио Хила, защитник оценивается в € 30 млн — TEAMtalk

«Челси» и «Интер» проявляют интерес к 24-летнему центральному защитнику «Лацио» Марио Хиле. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, римский клуб оценивает трансфер испанского футболиста в € 30 млн. «Интер» следит за защитником «Лацио» больше года, но на текущий момент обдумывает экономическую целесообразность покупки Хилы.

В нынешнем сезоне Хила принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: