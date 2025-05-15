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Рапопорт: не стал бы упрекать Соболева, его пенальти в игре с ЦСКА — несчастный случай

Рапопорт: не стал бы упрекать Соболева, его пенальти в игре с ЦСКА — несчастный случай
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Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве. Напомним, Соболев не реализовал 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА (0:2, 3:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

«Пенальти — лотерея. Я понимаю, как пытался пробить Соболев. Это несчастный случай. Он пытался бить по вратарю и своего добился, ведь Тороп завалился в правый угол. Возможно, у Соболева голеностоп неправильно был поставлен — надо было на полметра пробить в сторону. Многие бьют, глядя на вратаря.

Не стал бы упрекать Соболева в чём-то, хотя от его пребывания в «Зените» больше минусов, чем плюсов. При этом Александр — достаточно приличный футболист, который это доказывал», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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