Рапопорт: не стал бы упрекать Соболева, его пенальти в игре с ЦСКА — несчастный случай

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве. Напомним, Соболев не реализовал 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА (0:2, 3:4 пен.).

«Пенальти — лотерея. Я понимаю, как пытался пробить Соболев. Это несчастный случай. Он пытался бить по вратарю и своего добился, ведь Тороп завалился в правый угол. Возможно, у Соболева голеностоп неправильно был поставлен — надо было на полметра пробить в сторону. Многие бьют, глядя на вратаря.

Не стал бы упрекать Соболева в чём-то, хотя от его пребывания в «Зените» больше минусов, чем плюсов. При этом Александр — достаточно приличный футболист, который это доказывал», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.