Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Раед — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» составила шорт-лист из трёх вратарей на замену Щенсному — Sport.es

«Барселона» составила шорт-лист из трёх вратарей на замену Щенсному — Sport.es
Комментарии

35-летний вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны обдумывает своё будущее в каталонском клубе, контракт с которым заканчивается у него грядущим летом. В связи с этим руководство сине-гранатовых составило шорт-лист из голкиперов, способных заменить польского футболиста и составить конкуренцию Марку-Андре тер Штегену. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, испанский гранд проявляет интерес к 23-летнему вратарю «Лилля» Люка Шевалье, к 22-летнему голкиперу «Брайтону» Барту Вербрюггену и 24-летнему вратарю «Эспаньолу» Жоану Гарсии.

Ранее Щенсны сообщил, что клуб предложил ему продлить контракт на два года, но ему с семьёй нужно решить, что лучше для них.

Материалы по теме
«Барселона» может перехватить у «Арсенала» вратаря из Ла Лиги — AS

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android