«Барселона» составила шорт-лист из трёх вратарей на замену Щенсному — Sport.es

35-летний вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны обдумывает своё будущее в каталонском клубе, контракт с которым заканчивается у него грядущим летом. В связи с этим руководство сине-гранатовых составило шорт-лист из голкиперов, способных заменить польского футболиста и составить конкуренцию Марку-Андре тер Штегену. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, испанский гранд проявляет интерес к 23-летнему вратарю «Лилля» Люка Шевалье, к 22-летнему голкиперу «Брайтону» Барту Вербрюггену и 24-летнему вратарю «Эспаньолу» Жоану Гарсии.

Ранее Щенсны сообщил, что клуб предложил ему продлить контракт на два года, но ему с семьёй нужно решить, что лучше для них.

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