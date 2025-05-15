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Георгий Деметрадзе: «Алания» заслуживает играть в РПЛ

Георгий Деметрадзе: «Алания» заслуживает играть в РПЛ
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Бывший футболист сборной Грузии Георгий Деметрадзе заявил, что владикавказская «Алания» заслуживает выступать в Российской Премьер-Лиге.

«Алания» — знаменитая команда и чемпион России. Жаль, что она вылетела, но сказались финансовые проблемы. Не получилось выкарабкаться. Надеюсь, что в следующем сезоне найдётся хороший спонсор, который предоставит деньги на то, чтобы «Алания» вернулась в Первую лигу.

Я считаю, что с клубом всё будет хорошо. В Осетии очень любят футбол. Надеюсь, что потом «Алания» выйдет в РПЛ. Клуб заслуживает играть там», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 32 сыгранных матчей «Алания» располагается на предпоследней, 17-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 26 очков.

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