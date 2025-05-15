Зиркзее интересен «Интеру», в нём видят качественную подмену для Лаутаро и Тюрама — CdS

«Интер» проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, в стане «нерадзурри» считают, что нидерландский футболист мог быть качественно подменять нападающих Лаутаро Мартинеса и Маркуса Тюрама. В «Интере» полагают, что Зиркзее может добавить разнообразия атаке команды.

В нынешнем сезоне Зиркзее принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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